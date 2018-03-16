Бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа грозит 305 лет тюрьмы

Экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в случае признания виновным по всем пунктам обвинения будет приговорен к 305 годам тюрьмы.

Федеральный судья окружного суда Вирджинии в ходе заседания заявил, что характер обвинений и объем собранных доказательств свидетельствует о том, что Манафорт проведет остаток жизни в тюрьме.

Как пишут американские СМИ, рассмотрение дела бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа начнется 10 июля этого года.