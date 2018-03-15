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Боевики выпустили шесть мин по жилым кварталам Дамаска

Анастасия Евдокимова
23:15 15.03.2018
Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в стране.
Боевики выпустили шесть мин по жилым кварталам Дамаска
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress

В целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни, чему способствует действующая резолюция 2401 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Об этом сообщили в Минобороны.

Обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута» стабилизируется. Однако ряд радикальных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы ДАМАСКА и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали. Продолжается гуманитарная операция в Восточной Гуте.

С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие уже семнадцатая по счету «гуманитарная пауза». По итогам переговоров между представителями Центра по примирению и лидерами вооруженных группировок в районе г. ДУМА созданы благоприятные условия для продолжения вывода мирных граждан через гуманитарный коридор в н.п.  МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН.

Сегодня через этот коридор вышел 291 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 728 человек. По открытому сегодня с 6.00 второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты ХАММУРИЯ, САКБА и ХАЗЗЭ (южнее г. ДУМА) выведено 10 912 человек. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 11 640 человек.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон сегодня в г. ДУМА прибыл гуманитарный конвой ООН. На 25 большегрузных автомобилях для нуждающихся жителей доставлены 137 тонн продовольствия, медикаментов и детского питания. Это третий из зашедших в г. ДУМА за последние несколько дней гуманитарных конвоев, доставивших в общей сложности 455 тонн груза. Работа по выводу из Восточной Гуты мирных жителей продолжается.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для нормализации гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан. 14 марта Центр по примирению организовал доставку жителям населенного пункта АБУ-АБДЕ провинции Алеппо и населенного пункта КИСУА провинции Дамаск продовольственных наборов, предметов первой необходимости, свежего хлеба и одежды общим весом 4,8 тонны. При участи представителей Центра по примирению в государственном университете Ташрин г. ЛАТАКИЯ проведена благотворительная акция. Воспитанникам выданы научная литература и учебники.

Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта ХШАМ провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 87 сирийцам, в том числе 24 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 437 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор ТЕЛЬ-СУЛТАН – АБУ-ЭД-ДУХУР вернулось 200 жителей с личным имуществом.

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