В Госдепе не исключили санкций США в отношении России в связи с делом Скрипаля

Соединенные Штаты Америки не исключают введения санкций в связи с отравлением в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявили в Государственном департаменте США, информирует РИА Новости.

Скрипаль и его дочь четвертого марта этого года марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в британском населенном пункте Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии.

В Британии обвинили в отравлении Россию.