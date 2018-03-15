В Госдепе не исключили санкций США в отношении России в связи с делом Скрипаля
В Госдепа США допустили введение дополнительных санкций в отношении РФ из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Соединенные Штаты Америки не исключают введения санкций в связи с отравлением в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявили в Государственном департаменте США, информирует РИА Новости.
Скрипаль и его дочь четвертого марта этого года марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в британском населенном пункте Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии.