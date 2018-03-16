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Президент России Владимир Путин пригласил граждан на выборы

Роман Захаров
00:00 16.03.2018
В своем обращении российский президент говорит об ответственности избирателей во время выборов президента страны.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в преддверии президентских выборов 18 марта в воскресенье.

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! В ближайшее воскресенье 18 марта состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать свое право на выбор, это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу. Поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой любимой нами России», - сказал Владимир Путин.

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