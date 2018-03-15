Появилось видео всплывающей британской подлодки на учениях в Арктике
Американские военно-морские силы проводят в море Бофорта учения совместно с ВМС Великобритании.
Видео: Royal Navy / Youtube
В Сети опубликовано видео всплывающей британской подлодки на учениях в Арктике.
Накануне ВМС США распространили информацию о том, что в рамках учений в районе Северного полярного круга к северу от Аляски подлодка Hartford и ударная подлодка Connecticut с крылатыми ракетами произвели всплытие из-подо льда.
Ранее сообщалось, что американские военно-морские силы проводят в море Бофорта учения совместно с ВМС Великобритании.