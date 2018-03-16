Выход мирных жителей из Восточной Гуты: прямая трансляция

Прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров, предназначенных для выхода мирных жителей из Восточной Гуты и Алеппо, ведется на официальном сайте Минобороны России. Онлайн-трансляцию организовал Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики.

Камеры видеонаблюдения установлены в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты. Кроме того, трансляция ведется с камер БЛА в районе пункта пропуска «Хаммурия» и на маршруте гумкоридора «Тель-Султан – Абу-Эд-Духур» в Алеппо.