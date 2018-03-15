Пешеходный мост рухнул в Майами: есть жертвы
Под обвалившимся мостом оказались заблокированными автомобили. Известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.
Фото: Gabriela Collazo / twitter
Пешеходный мост обрушился в американском городе Майами (штат Флорида). Об этом сообщает MSNBC. По предварительным данным, в результате обрушения есть пострадавшие.
BREAKING: A portion of a new pedestrian bridge has collapsed in Miami, "mass causalities" reported. NBC-affiliate WTVJ:- Bridge is located near Florida International University- Bridge was not yet open- Several cars believed to be trapped beneath the bridge pic.twitter.com/ZgvBiqyG6R— MSNBC (@MSNBC) 15 марта 2018 г.
Под обвалившимся мостом оказались заблокированными автомобили. Известно о семи погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.
На месте работают экстренные службы. Ведутся спасательные работы. Число пострадавших и погибших уточняется.