Пешеходный мост рухнул в Майами: есть жертвы

Пешеходный мост обрушился в американском городе Майами (штат Флорида). Об этом сообщает MSNBC. По предварительным данным, в результате обрушения есть пострадавшие.

BREAKING: A portion of a new pedestrian bridge has collapsed in Miami, "mass causalities" reported. NBC-affiliate WTVJ:- Bridge is located near Florida International University- Bridge was not yet open- Several cars believed to be trapped beneath the bridge pic.twitter.com/ZgvBiqyG6R — MSNBC (@MSNBC) 15 марта 2018 г.

Под обвалившимся мостом оказались заблокированными автомобили. Известно о семи погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.

На месте работают экстренные службы. Ведутся спасательные работы. Число пострадавших и погибших уточняется.