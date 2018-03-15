Москва не получила ответ на запрос о смерти Николая Глушкова в Лондоне

В Великобритании не ответили на запрос посольства РФ о смерти экс-соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, однако озвучили основную версию его кончины – это самоубийство.

Криминальный характер смерти исключен, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что у Глушкова были основания совершить самоубийство. Так, в последнее время он находился в депрессии из-за финансовых проблем и многочисленных судебных разбирательств. Между тем, ранее один раз он уже предпринимал попытку суицида.

Глушков умер накануне, 14 марта, на 69-м году жизни в своем доме в Лондоне. В свое время он занимал руководящие посты в российских компаниях «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот». В 1999 году он вместе с Березовским стал фигурантом дела о хищениях в компании «Аэрофлот». Его обвинили в хищении валюты и отмывании денег за границей.

До этого сообщалось, что посольство России отправило официальный запрос Великобритании о смерти Николая Глушкова. Ответ на него до сих пор не получен.