Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минобороны прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России

Анастасия Евдокимова
21:10 15.03.2018
По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Великобритания давно превратилась «в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций».
В Минобороны прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

В Минобороны России прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Великобритания давно превратилась «в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций».

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, все это лишь подтверждает не только ничтожность обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей». Он добавил, что Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской «Обсерватории прав человека в Сирии» до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских «Белых касок».

«Поэтому к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет. Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо только они одни и остались в арсенале вооруженных сил ее величества», - добавил Конашенков.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон во время пресс-конференции посоветовал России не отвечать на высылку Лондоном российских дипломатов, заявив, что «России следует отойти в сторону и заткнуться».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Минобороны прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России
Дата15.03.2018, 21:10
В Минобороны прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Дата15.03.2018, 07:06
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA
Дата15.03.2018, 15:50
Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Дата13.03.2018, 07:19
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Дата15.03.2018, 17:19
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
21:45 В стране и мире
Видео
Пешеходный мост рухнул в Майами: есть жертвы
17:25 В стране и мире
США приняли новые санкции против России
16:36 В стране и мире
Видео
Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление об угрозе безопасности по делу Скрипаля
15:38 В стране и мире
Савченко успела дать показания в Европе против Порошенко
15:15 В стране и мире
Партнеры нервничают – Захарова о заявлении министра обороны Британии
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.