В Минобороны прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России

В Минобороны России прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Великобритания давно превратилась «в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций».

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, все это лишь подтверждает не только ничтожность обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей». Он добавил, что Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской «Обсерватории прав человека в Сирии» до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских «Белых касок».

«Поэтому к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет. Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо только они одни и остались в арсенале вооруженных сил ее величества», - добавил Конашенков.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон во время пресс-конференции посоветовал России не отвечать на высылку Лондоном российских дипломатов, заявив, что «России следует отойти в сторону и заткнуться».