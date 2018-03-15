Восточную Гуту покинули 11 тысяч человек

Восточную Гуту в четверг 15 марта покинули уже почти 11 тысяч человек, люди продолжают прибывать.

С начала гуманитарной паузы поток людей, желающих покинуть ожесточенные территории, не прекращается. Об этом рассказал журналистам представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.

«К настоящему моменту район Восточная Гута покинули почти 11 тысяч человек, люди продолжают прибывать. Сирийские правительственные силы при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон занимаются их размещением во временных пунктах приема», - сказал Золотухин.

Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек.