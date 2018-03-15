Работу информационного центра ЦИК презентовали в Москве

Сегодня, 15 марта, работу информационного центра презентовали журналистам в Москве. Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, в день голосования там будут обобщать всю информацию поступающую с избирательных участков.

Грядущие президентские выборы, судя по всему, побьют все рекорды. И в первую очередь, самыми современными технологиями. Центризбирком 18 марта свяжется с международной космической станцией, на интерактивных экранах в режиме онлайн можно будет следить за результатами явки, а вэб-камеры в этот раз установлены в каждом без исключения регионе страны. И все это - ради максимальной прозрачности голосования.

«Обещаю вам: ни одного из вас в обиду не дадим! А все те, кто плюют на закон, независимо от должности - вплоть до губернаторов, все материалы мы будем оперативно в генеральную прокуратуру», - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В Центризбиркоме зарегистрировали больше пяти миллионов заявлений от желающих проголосовать по месту пребывания. Тем, кто попробует зарегистрироваться несколько раз, грозит лишение свободы. Впрочем, сделать это не удастся никому.

«Человек подумал, что он теперь всех обманет. А его заявление попадает в систему "ГАС-выборы", и все они обрабатываются. И принимаются в систему только написанное ранее других. Все остальные заявления - в мусорную корзину», - объяснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Поражает число международных наблюдателей. Уже сейчас зарегистрированы больше полутора тысяч человек из 109 стран. И эта цифра вырастет. Такого не было нигде в мире. К примеру, за выборами президента, на которых одержал победу Дональд Трамп, следил 321 иностранный наблюдатель. Тройку лидеров, после России и США, замыкают выборы в Италии - всего шесть человек.

«Монополии на истину нет ни у кого. Пусть они все между собой конкурируют в интересах избирателя. Где надо, мы будем им помогать и защищать, и взаимодействовать так же, как и со всеми остальными», - добавила Памфилова.

Весь ход голосования, начиная с 23:00 17 марта - это начало выборов на Камчатке - будут транслировать в Интернете. Аудио-, видео- и текст - на русском и английском языках. Настолько открытыми выборы еще не были.

Тотальный мониторинг - на 96 экранах с региональными участками для голосования картинка меняется с периодичностью в несколько секунд. К примеру, все эти помещения, пока совсем не похожие на места для волеизъявления, чуть больше, чем через двое суток превратятся в избирательные участки.

За ходом голосования через эти же камеры 18 марта сможет следить каждый - в реальном времени, на сайте Центризбиркома.

В ЦИКе таким образом собираются привлечь еще несколько миллионов независимых наблюдателей. Чтобы эти выборы стали самыми открытыми за всю историю.