Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Работу информационного центра ЦИК презентовали в Москве

Алексей Казанников, Константин Тигров
22:10 15.03.2018
Журналистам рассказали о работе нового информационного центра ЦИК РФ. Всю информацию о ходе голосования, в том числе и за рубежом, будут обрабатывать его специалисты.

Сегодня, 15 марта, работу информационного центра презентовали журналистам в Москве. Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, в день голосования там будут обобщать всю информацию поступающую с избирательных участков.

Грядущие президентские выборы, судя по всему, побьют все рекорды. И в первую очередь, самыми современными технологиями. Центризбирком 18 марта свяжется с международной космической станцией, на интерактивных экранах в режиме онлайн можно будет следить за результатами явки, а вэб-камеры в этот раз установлены в каждом без исключения регионе страны. И все это - ради максимальной прозрачности голосования.

«Обещаю вам: ни одного из вас в обиду не дадим! А все те, кто плюют на закон, независимо от должности - вплоть до губернаторов, все материалы мы будем оперативно в генеральную прокуратуру», - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В Центризбиркоме зарегистрировали больше пяти миллионов заявлений от желающих проголосовать по месту пребывания. Тем, кто попробует зарегистрироваться несколько раз, грозит лишение свободы. Впрочем, сделать это не удастся никому.

«Человек подумал, что он теперь всех обманет. А его заявление попадает в систему "ГАС-выборы", и все они обрабатываются. И принимаются в систему только написанное ранее других. Все остальные заявления - в мусорную корзину», - объяснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Поражает число международных наблюдателей. Уже сейчас зарегистрированы больше полутора тысяч человек из 109 стран. И эта цифра вырастет. Такого не было нигде в мире. К примеру, за выборами президента, на которых одержал победу Дональд Трамп, следил 321 иностранный наблюдатель. Тройку лидеров, после России и США, замыкают выборы в Италии - всего шесть человек.

«Монополии на истину нет ни у кого. Пусть они все между собой конкурируют в интересах избирателя. Где надо, мы будем им помогать и защищать, и взаимодействовать так же, как и со всеми остальными», - добавила Памфилова.

Весь ход голосования, начиная с 23:00 17 марта - это начало выборов на Камчатке - будут транслировать в Интернете. Аудио-, видео- и текст - на русском и английском языках. Настолько открытыми выборы еще не были.

Тотальный мониторинг - на 96 экранах с региональными участками для голосования картинка меняется с периодичностью в несколько секунд. К примеру, все эти помещения, пока совсем не похожие на места для волеизъявления, чуть больше, чем через двое суток превратятся в избирательные участки.

За ходом голосования через эти же камеры 18 марта сможет следить каждый - в реальном времени, на сайте Центризбиркома.

В ЦИКе таким образом собираются привлечь еще несколько миллионов независимых наблюдателей. Чтобы эти выборы стали самыми открытыми за всю историю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Минобороны прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России
Дата15.03.2018, 21:10
В Минобороны прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Дата15.03.2018, 07:06
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA
Дата15.03.2018, 15:50
Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Дата13.03.2018, 07:19
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Дата15.03.2018, 17:19
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
22:14 В стране и мире
Видео
Появилось видео всплывающей британской подлодки на учениях в Арктике
21:45 В стране и мире
Видео
Пешеходный мост рухнул в Майами: есть жертвы
17:25 В стране и мире
США приняли новые санкции против России
16:36 В стране и мире
Видео
Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление об угрозе безопасности по делу Скрипаля
15:38 В стране и мире
Савченко успела дать показания в Европе против Порошенко
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.