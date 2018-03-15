Следователи рассказали, как тонны золота могли вывалиться из самолета в Якутске

Ио руководителя якутского следственного отдела на транспорте восточно-сибирского следственного управления на транспорте следственного управления России Семен Федоров рассказал подробности инцидента в аэропорту Якутска. По его словам, створка грузового люка упала на территории одного из местных авторынков. Она треснула от качки на борту - скорее всего слитки попросту неправильно закрепили.

Ранее сообщалось, что из грузового самолета АН-12 в Якутске при взлете высыпались драгоценные слитки стоимостью в несколько миллиардов рублей. Сразу после инцидента территория, куда упали слитки, была оцеплена.

После дозаправки в аэропорту Якутск грузовой Ан-12 должен был сесть только в Красноярске. Планы экипажу спутали девять тонн всего долю секунды паривших в воздухе драгметаллов. Заметив произошедшее, пилоты посадили борт в ближайшем Магадане. Большая часть клада с самолета обрушилась на летное поле, но слитки находили и на расстоянии до десяти километров от взлетно-посадочной полосы. Все 172 двадцатикилограммовых слитка были оперативно найдены сотрудниками правоохранительных органов.