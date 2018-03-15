Лавров пошутил над своим падением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся, поднимаясь на сцену на форуме «Россия — страна возможностей». После этого он сразу же поднялся и пошутил над своим конфузом.

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — отметил министр.

В четверг, 15 марта, президент России Владимир Путин выступил на форуме «Россия — страна возможностей», а также пообщался с победителями и финалистами проектов: волонтерами, предпринимателями, врачами, художниками и специалистами других отраслей. Форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве с 13 по 16 марта.