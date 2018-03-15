Путин обсудил с Совбезом российско-британские отношения

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ российско-британские отношения на фоне дела об отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля в Солсбери.

«В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что участники заседания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с «деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной».