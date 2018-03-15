Премьер Словакии ушел в отставку

Президент Словакии Андрей Киска принял отставку премьер-министра страны Роберта Фицо и поручил вице-премьеру страны Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Фицо ушел в отставку на фоне политических беспорядков и общественных протестов в Словакии, вызванных убийством журналиста Яна Кучака, который занимался расследованием связей политиков с итальянской мафией.

Роберт Фицо неоднократно выступал сторонником отмены антироссийских санкций и поддерживал Россию в вопросах сирийского урегулирования.