Премьер Словакии ушел в отставку
Роберт Фицо неоднократно выступал сторонником отмены антироссийских санкций и поддерживал РФ в вопросах сирийского урегулирования.
Фото: Mateusz Wlodarczyk ZUMAPRESS / Globallookpress
Президент Словакии Андрей Киска принял отставку премьер-министра страны Роберта Фицо и поручил вице-премьеру страны Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Фицо ушел в отставку на фоне политических беспорядков и общественных протестов в Словакии, вызванных убийством журналиста Яна Кучака, который занимался расследованием связей политиков с итальянской мафией.
Роберт Фицо неоднократно выступал сторонником отмены антироссийских санкций и поддерживал Россию в вопросах сирийского урегулирования.