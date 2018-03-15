Похоже на то – Трамп о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что РФ стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери.

«Похоже на то (что Россия стоит за химатакой на Скрипаля)», - приводит NBC слова Трампа.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь четвертого марта этого года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

Позже, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.