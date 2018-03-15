Похоже на то – Трамп о причастности РФ к отравлению Скрипаля
Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что Россия может стоять за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Фото: Kyle Mazza / ZUMAPRESS.com / Globallook
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что РФ стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери.
«Похоже на то (что Россия стоит за химатакой на Скрипаля)», - приводит NBC слова Трампа.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь четвертого марта этого года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.
Позже, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.