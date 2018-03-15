Сирийцы массово покидают Восточную Гуту по гумкоридору

Сирийцы покидают Восточную Гуту по гуманитарному коридору. Ожидается, что к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из населенных пунктов Хамури, Сакбы и Хаззе.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, требующая от всех сторон установить гуманитарную паузу на 30 дней для выхода мирных людей из опасной зоны.

Вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе южнее города Дума по открытому 15 марта гуманитарному коридору производится при содействии российского Центра по примирению сторон.