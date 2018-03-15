Савченко назвала имена тех, кто привел снайперов на «Евромайдан»

Нардеп Надежда Савченко принесла извинения перед спикером парламента Андреем Парубием, когда обвинила его в том, что он в 2014 году во время «Евромайдана» приводил снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева. Она отметила, что на самом деле это был глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.

«Если я сказала "Парубий", то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилию "Парубий", то имела в виду "Пашинский"», — приводит слова Савченко «Громадське».

Ранее Надежда Савченко заявила, что видела, как Парубий во время «Евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина».