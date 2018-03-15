Польша испугалась наплыва украинских товаров

Польские бизнесмены выразили недовольство слишком большими объемами импорта товаров с Украины.

Особое беспокойство высказывают представители польского аграрного бизнеса. Компании в Польше заговорили о возможном применении специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО, информируют «Украинские Новости» со ссылкой на вице-президента украинско-польской торговой палаты Эльжбету Бодьо, которая заявила об этом на форуме «Европа-Украина», проходящем в Польше.

Министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский добавил, что в прошлом году украинский экспорт в Польшу рос быстрее, чем польский на Украину.