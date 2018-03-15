Он уже давно был нейтрализован – генерал ФСБ о Скрипале

Сергей Скрипаль по прошествии длительного времени уже не располагал секретными данными. Этот человек выпал из зоны общественного внимания, из оперативной ситуации и, как следствие, он превратился в обычного гражданина, который не представляет никакой опасности и никакого интереса для спецслужб России. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Он не представлял интереса ни для российских спецслужб, ни белорусских, ни украинских, а уж тем более английских. Та информация, которой он когда-то располагал, она уже безнадежно устарела. И сам факт попытки увязать его как некую российскую месть за его прошлые преступления, она лишена всякого смысла», - рассказал «Звезде» Михайлов.

По словам генерала, счеты со Скрипалем были уже давно сведены, он был осужден и лишен свободы в России, затем его обменяли с зарубежными спецслужбами на других лиц.

«В разных странах разные правила игры. Но нам не нужно сводить с ним счеты. Потому что мы уже провели сатисфакцию, он был в местах лишения свободы, мы его обменяли. И он уже был нейтрализован как гражданин другой страны», - добавил Михайлов.

В Великобриании заявили, что инцидент с отравлением Скрипаля химическим веществом в Солсбери является результатом внешнего воздействия. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что они сами провели расследование и выявили, что отравляющее вещество было произведено в СССР и оказалось у россиян потому, что не все запасы химического оружия были уничтожены. Поэтому в Великобритании решили, что не остается никакого другого вывода, кроме того, что это сделала Россия либо по поручению руководства государства, либо по причине утраты контроля над запасами химического оружия. Но и в этом случае, по мнению британского премьера Терезы Мэй, Россия виновата, потому что страна должна была все химическое оружие уничтожить.