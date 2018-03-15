США приняли новые санкции против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционный список физлица, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы президента.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина США.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

Американский Минфин 30 января этого года опубликовал «кремлевский список», в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели - всего 210 человек.