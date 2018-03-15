Анастасия Кузьмина отобрала лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина победила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который начался в норвежском Осло. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 31,8 секунды и допустила один промах на двух огневых рубежах. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Белоруска Дарья Домрачева отстала от лидера на 8,9 секунды и стала второй. На третьей позиции оказалась спортсменка с Украины Юлия Джима, ее отставание составило 29,2 секунды. Лидер общего зачета - финка Кайса Мякяряйнен оказалась на 40-м месте, с почти двумя минутами отставания. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Пехт финишировала седьмой, ее разрыв с Кузьминой составил 50,3 секунды.

Сейчас на счету словацкой биатлонистки 673 очка, у предыдущего лидера в общем зачете Мякяряйнен - 667. Домрачева набрала 581 очко, благодаря чему поднялась с пятого на третье место.