Опубликовано видео собирающих упавшее с неба золото жителей Якутии

Выпавшие из грузового Ан-12 золотые слитки начали собирать жители Якутии. Золото рассыпалось на расстоянии в несколько километров, каждый слиток весит двадцать кг.

Видео, заснявшее увлеченных «золотоискателей», опубликовано в YouTube.

Перевозивший золотые слитки грузовой Ан‐12 потерял при взлете из аэропорта «Якутск» створку грузового люка, в результате чего золото выпало.

Причиной ЧП эксперты предварительно назвали неверно закрепленный груз: по их сведениям, самолет летел привычным маршрутом и был полностью технически исправен.

Отмечается, что слитки будут искать на расстоянии от Якутска до Магадана.