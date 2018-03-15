Назван владелец рассыпанных слитков в аэропорту Якутска

Самолет Ан-12 перевозил концентрат, принадлежащий Чукотской горно-геологической компании. Такие данные предоставил Следственный комитет.

В настоящее время по факту инцидента началась доследственная проверка со стороны Следственного комитета России. Информация представлена в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СК, у самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту Якутск — Красноярск — рудник Купол, при взлете были повреждены створки грузового люка из-за смещения груза. Самолет вез, принадлежащий Чукотской горно-геологической компании и содержащий золото концентрат в слитках общим весом около 9,3 тонн.

В результате ЧП часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, а створка грузового люка упала на территорию авторынка. Не смотря на сложившуюся ситуацию, самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган (Якутск).