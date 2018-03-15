Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление об угрозе безопасности по делу Скрипаля

Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление, осуждающее инцидент в Солсбери. Страны назвали инцидент нарушением суверенитета Великобритании со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидеров четырех стран.

«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении.

Лидеры стран в заявлении отмечают, что «использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России», является первым подобным инцидентом в Европе со времен Второй мировой войны. Страны призвали Россию предоставить детальный отчет в ОЗХО о программе «Новичок».