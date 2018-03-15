Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Фото: Валерий Мельников / РИА новости
На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны знаменитого актера и режиссера Олега Табакова.
Его могила оказалась рядом с могилами других известных актеров Владимира Зельдина, Леонида Броневого и художника Ильи Глазунова, передает РИА Новости.
Ранее сегодня, 15 марта, президент России Владимир Путин приехал проститься с художественным руководителем МХТ им. Чехова. Глава государства возложил розы к гробу покойного артиста, после чего подошел к родственникам Табакова и лично выразил им свои соболезнования.
Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.