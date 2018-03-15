Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны знаменитого актера и режиссера Олега Табакова.

Его могила оказалась рядом с могилами других известных актеров Владимира Зельдина, Леонида Броневого и художника Ильи Глазунова, передает РИА Новости.

Ранее сегодня, 15 марта, президент России Владимир Путин приехал проститься с художественным руководителем МХТ им. Чехова. Глава государства возложил розы к гробу покойного артиста, после чего подошел к родственникам Табакова и лично выразил им свои соболезнования.

Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.