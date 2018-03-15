Столтенберг проведет встречу с главой МИД Британии по «делу Скрипаля»

НАТО готова оказать Великобритании практическую помощь в расследовании «дела Скрипаля». При этом НАТО не позволит втянуть себя в гонку вооружений с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО «не представляет угрозы России» и нацелена на «оборону, сдерживание и диалог» с этой страной, чтобы четко доносить свою позицию.

«Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах», - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что призвал Россию дать ответы на требования Лондона. На эту тему он будет говорить в понедельник с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. А в этот четверг британский советник по нацбезопасности проведет в штаб-квартире НАТО отдельный брифинг.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Соединенного Королевства есть «ошеломляющие» доказательства причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены четвертого марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.