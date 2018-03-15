Задержанные ФСБ участники «спящей ячейки» ИГИЛ* дали признательные показания
Задержанные четырнадцатого марта этого года в Калужской области четверо участников «спящей ячейки» исламистов дали признательные показания.
Четверо задержанных под Калугой 14 марта сотрудниками Федеральной службы безопасности исламистов дали признательные показания.
«Задержанные конвоированы в Тюмень для проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. ... В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещенной организации и подготовке терактов», - приводит РИА Новости выдержку из сообщения ЦОС ФСБ России.
Накануне, 14 марта, бойцы ФСБ задержали в Калужской области четырех членов «спящей ячейки» группировки ИГИЛ*.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ