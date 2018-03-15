Первым заказчиком сверхзвукового пассажирского самолета может стать «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» готова стать первым заказчиком гражданского сверхзвукового самолета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.

«Было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время», - заявил Савельев.

Он добавил, что сверхзвуковые лайнеры Ту-144 и Concorde, которые были признаны нерентабельными, «обогнали свое время», однако сегодня новые технологии и материалы позволяют создать экономичный самолет.

Ранее, в январе, президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод, где предложил создать гражданский сверхзвуковой авиалайнер на базе стратегического бомбардировщика Ту-160.