Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины
За решение уволить Гонтареву проголосовали 342 народных депутата Верховной рады Украины.
Фото: Danil ShamkinZUMAPRESS.com / Globallook
Верховная рада Украины по предложению президента страны Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.
По данным «Украинской правды», за такое решение проголосовали 342 народных депутата Рады.
18 января президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроекты, предполагающие увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Нацбанка. На пост нового главы ведомства он предложил кандидатуру ее заместителя Якова Смолия.