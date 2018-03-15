Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Верховная рада Украины по предложению президента страны Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.

По данным «Украинской правды», за такое решение проголосовали 342 народных депутата Рады.

18 января президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроекты, предполагающие увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Нацбанка. На пост нового главы ведомства он предложил кандидатуру ее заместителя Якова Смолия.