Ветеран разведки назвал возможных причастных к отравлению Скрипаля

Писатель, полковник службы внешней разведки в отставке Михаил Любимов в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» предположил, кто может стоять за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.По мнению, за покушением на убийство могли стоять отдельные лица с крайне русофобскими настроениями.

«Я считаю, что в Англии окопалось большое количество русофобов - людей с уголовным прошлым, которые там живут под присмотром английских спецслужб. Между ними происходит какая-то драчка», - предположил эксперт.

При этом Любимов не исключил, что отравление Скрипаля могли организовать отдельные агенты спецслужб Великобритании.

«Я думаю, западные спецслужбы причастны, потому что общеполитическая линия Запада сейчас антирусская. А может быть это и самостоятельная акция, не всегда агентура подчиняется своим начальникам. Иногда агенты могут действовать самостоятельно, и Скрипаля вполне могли отравить те люди, которые вопреки воли спецслужб хотят спровоцировать все это накануне выборов (в России - прим.ред)», - пояснил Любимов.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта нервно-паралитическим веществом. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили веществом «Новичок», созданным еще в Советском Союзе, и не исключила причастность России к случившемуся. В Москве все обвинения Лондона опровергли, назвав заявления Мэй грубой провокацией.

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