Франция решила принять меры по делу Скрипаля

Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни объявит о мерах, которые Франция примет в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам французского лидера, окончательное решение Елисейский дворец объявит в ближайшее время.

Вместе с тем Париж считает, что ответственность за отравление действительно лежит на России.

«Париж разделяет точку зрения Лондона об ответственности Москвы за отравление Сергея Скрипаля», – приводит слова Макрона Le Figaro.

Напомним, что еще накануне Президент Макрон и другие официальные лица Франции отказались предъявлять обвинения России без доказательной базы.

В Кремле же считают, что обвинения в адрес России не что иное, как провокация.