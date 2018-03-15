Савченко успела дать показания в Европе против Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что дала показания в европейских инстанциях против президента Украины Петра Порошенко.

«Будучи в Европе, я успела дать показания в юридических инстанциях Европы против коррупции Порошенко», - приводит слова Савченко ТАСС.

Ранее на фоне обвинений со стороны Генеральной прокураты в причастности к подготовке к госперевороту на Украине Надежду Савченко решением большинства депутатов Рады исключили из состава комитета по обороне.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного депутата Надежду Савченко якобы в планировании теракта в Верховной раде и выразил намерение арестовать ее.