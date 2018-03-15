Это должно вызвать вопрос в демократических странах – Лавров о позиции Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос вьетнамских и японских СМИ, которые спросили его, что Россия предпримет в сложившихся условиях после обвинения со стороны Великобритании.

«Практически каждое слово в перечислении этих обвинений требует подтверждения. Никто никому ничего не показывает. Когда в британском парламенте обсуждался этот вопрос, лидер лейбористов г-н Дж. Корбин попросил ознакомить парламент с результатами расследования. Ему тоже отказали. Так что как минимум это уже должно вызывать вопросы в традиционных и устоявшихся демократиях», - отметил Лавров.

В Соединенном Королевстве заявили, что инцидент в Солсбери явился результатом отравления, а также, что они сами провели расследование, выявили и решили, что отравляющее вещество было произведено в СССР и оказалось у россиян потому, что не все запасы химического оружия были уничтожены. Поэтому в Великобритании решили, что не остается никакого другого вывода, кроме того, что это сделала Россия либо по поручению руководства государства, либо по причине утраты контроля над запасами химического оружия. Но и в этом случае, по мнению британского премьера Терезы Мэй, Россия виновата, потому что страна должна была все химическое оружие уничтожить. По словам Сергея Лаврова, такая цепочка рассуждения британских властей должна вызвать вопросы в демократическом обществе.

Полный ответ Сергея Лаврова на вопрос японских СМИ опубликован в Telegram-канале МИД РФ.