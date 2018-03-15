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Это должно вызвать вопрос в демократических странах – Лавров о позиции Великобритании

Анастасия Евдокимова
15:16 15.03.2018
По словам Сергея Лаврова, практически каждое слово в перечислении обвинений со стороны Терезы Мэй требует подтверждения.
Это должно вызвать вопрос в демократических странах – Лавров о позиции Великобритании
Фото: MFA Russia Press Service / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос вьетнамских и японских СМИ, которые спросили его, что Россия предпримет в сложившихся условиях после обвинения со стороны Великобритании.

«Практически каждое слово в перечислении этих обвинений требует подтверждения. Никто никому ничего не показывает. Когда в британском парламенте обсуждался этот вопрос, лидер лейбористов г-н Дж. Корбин попросил ознакомить парламент с результатами расследования. Ему тоже отказали. Так что как минимум это уже должно вызывать вопросы в традиционных и устоявшихся демократиях», - отметил Лавров.

В Соединенном Королевстве заявили, что инцидент в Солсбери явился результатом отравления, а также, что они сами провели расследование, выявили и решили, что отравляющее вещество было произведено в СССР и оказалось у россиян потому, что не все запасы химического оружия были уничтожены. Поэтому в Великобритании решили, что не остается никакого другого вывода, кроме того, что это сделала Россия либо по поручению руководства государства, либо по причине утраты контроля над запасами химического оружия. Но и в этом случае, по мнению британского премьера  Терезы Мэй, Россия виновата, потому что страна должна была все химическое оружие уничтожить. По словам Сергея Лаврова, такая цепочка рассуждения британских властей должна вызвать вопросы в демократическом обществе.

Полный ответ Сергея Лаврова на вопрос японских СМИ опубликован в Telegram-канале МИД РФ.

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