Партнеры нервничают – Захарова о заявлении министра обороны Британии

Мария Захарова выразила точку зрения, что Великобритании «есть, что скрывать», и что «партнеры нервничают» из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть, что скрывать. Партнеры нервничают», - написала на своей странице в Facebook Захарова.

Ранее сегодня, 15 марта, глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон, говоря о планах выслать дипломатов Великобритании из России в ответ на аналогичный шаг Лондона, посоветовал РФ «отойти и заткнуться».