Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу в Нижнем Новгороде из-за падения на улице. По данным АН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Михалкова, госпитализация режиссеру не потребовалась и он продолжил свою поездку.

«Он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет», - рассказали в пресс-службе.

После осмотра врчей Никита Михалков принял решение, что будут продолжать рабочую поездку в обычном режиме и примет участие во всех запланированных встречах