Отойти и заткнуться - глава Минобороны Британии нахамил России

Глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон, говоря о планах выслать дипломатов Великобритании из России в ответ на аналогичный шаг Лондона, сказал, что РФ должна «отойти и заткнуться».

«Россия должна уйти, она должна заткнуться», - приводит РИА Новости слова Уильямсона.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выслать 23 российских дипломатов после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В ответ сегодня, 15 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на это решение Лондона абсолютно зеркально и вскоре вышлет из РФ представителей британской дипмиссии.