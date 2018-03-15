У Британии есть ошеломляющие доказательства вины России - Джонсон о деле Скрипаля

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Соединенного Королевства есть «ошеломляющие» доказательства причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом, какие именно «ошеломляющие доказательства» есть, Джонсон так и не сказал.

Также Джонсон заявил, что Лондон не намерен передавать России для экспертизы образцы вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Reuters.

Джонсон отметил, что причастность Москвы подтверждает выбор нервно-паралитического вещества, изготавливавшегося в СССР. По его мнению, так злоумышленники якобы хотели показать, что это была именно Россия.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с заявлением о причастности России в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В связи с этим Мэй объявила, что Королевство высылает 23 российских дипломата и приостанавливает все дипломатические двусторонние контакты с Россией.