Медведев поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера ФРГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Убежден, что развитие взаимовыгодных связей в экономической и гуманитарной областях, реализация новых совместных проектов в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Германии», - сообщается в поздравительной телеграмме.

В среду, 14 марта, большинство депутатов Бундестага проголосовало в пользу переизбрания Меркель на пост главы правительства. Вместе с тем, в тот же день глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отдал Меркель грамоту о назначении на пост канцлера ФРГ, после чего Меркель приняла присягу уже в новом статусе.