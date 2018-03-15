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Медведев поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера ФРГ

Наталия Майорова
14:18 15.03.2018
В среду, 14 марта, большинство депутатов немецкого Бундестага проголосовало в пользу переизбрания Меркель на пост главы правительства.
Медведев поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера ФРГ
Фото: Soeren Stachedpa / Globallook

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Убежден, что развитие взаимовыгодных связей в экономической и гуманитарной областях, реализация новых совместных проектов в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Германии», - сообщается в поздравительной телеграмме.

В среду, 14 марта, большинство депутатов Бундестага проголосовало в пользу переизбрания Меркель на пост главы правительства. Вместе с тем, в тот же день глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отдал Меркель грамоту о назначении на пост канцлера ФРГ, после чего Меркель приняла присягу уже в новом статусе.

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