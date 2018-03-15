Путин простился с народным артистом Олегом Табаковым

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым.

Глава России возложил розы к гробу покойного артиста, после чего подошел к родственникам Табакова и лично выразил им свои соболезнования.

Путин ранее направлял телеграмму с соболезнованиями близким и родным актера.

«Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем», - сообщил президент.

Он также отметил, что Табаков работал с полной душевной отдачей и вдохновенно, а также был «центром притяжения для талантливых единомышленников». Путин отметил, что уход артиста является огромной и невосполнимой утратой для всей России.

Церемония прощания проходит на исторической сцене МХТ имени Чехова в столице. С утра все почитатели Табакова приходят в театр, чтобы почтить память артиста.

Ожидается, что церемония прощания продлится до 14:00. Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.