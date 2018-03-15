Савченко обвинила Запад в поддержке Евромайдана

Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что «оранжевая революция» в 2004 году и Евромайдан в 2013-2014 годах состоялись на Украине при поддержке Запада.

«Преступления власти начались задолго, которые она провоцировала и создавала. И "оранжевая революция", и революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира», — подчеркнула нардеп.

По ее словам, после Майдана жизнь людей в стране явно не стала лучше.