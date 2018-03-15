Россия отправит исследовательскую миссию на Марс в 2019 году

Россия намерена возобновить исследования Луны и Марса, уже в следующем году на Красную планету будет запущена миссия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - заявил Путин.

Российский президент отметил, что новая программа исследований Луны будет отличаться от советской. Космонавты попробуют высадиться на лунных полюсах. Предположительно, в этих районах может присутствовать вода.