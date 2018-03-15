Шойгу рассказал о любви Путина к природе

Министр обороны России Сергей Шойгу во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин» рассказал о том, что глава государства очень любит дикую природу.

«Неподдельная радость у него, когда он что-то для себя открывает новое. Я начинаю там заводить разговор, как бы нам там по пути оттуда или туда зацепить денек, он говорит: "Сергей ну что ты уговариваешь, сам хочу". А я вот так смотрю на все это оборудование. Вот это оборудование - да в те места, конечно, могли снять там такие пейзажи достойные. Есть ягода, которая растет без всяких удобрений и рыба, которая не пахнет тиной», - рассказал Шойгу.

Ранее сайт телеканала «Звезд» писал, что Владимир Путин во время съемок документального фильма вспомнил о том, как «лихачил» на выигранном «Запорожце» по Санкт-Петербургу.