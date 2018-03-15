Опубликованы первые кадры из аэропорта Якутска, где самолет рассыпал золотые слитки

В четверг, 15 марта, в якутском аэропорту произошел необычный инцидент – на борту самолета Ан-12, который принадлежит авиакомпании «Нимбус», была повреждены створка грузового люка. В результате часть драгоценного металла, который находился на борту, рассыпалась по взлетно-посадочной полосе.

Видео было опубликовано на YouTube.

Также известно, что воздушное судно выполняло рейс Якутск – Красноярск.

В результате инцидента самолет вынужден был приземлиться в якутском аэропорту Маган.