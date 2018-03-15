Хамским способом с Россией не договориться – Путин о ситуации на Украине

Во второй части документального фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин» российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине, отметив, что там с 2014 года происходят «очень сложные внутриполитические события».

«Приехали три министра иностранных дел в 2014 году, осенью, европейских государств - Польши, Франции и Германии. Между президентом Януковичем и оппозицией достигнуто было соглашение, три министра иностранных дел подписали это соглашение, как гаранты», - сообщил Путин.

Вместе с тем российский лидер заявил, что к России, в частности к самому Путину, обратились США.

«К нам обратились наши американские коллеги, в том числе ко мне. С предложением и с просьбой сделать так, чтобы президент Янукович не применил армию, а мы, нам было сказано, сделаем все, чтобы оппозиция освободила площади, занятые административные здания, и чтобы все вернулось в нормальное политическое русло. Мы сказали - хорошо. Мы сделали, а через день или через два произошел госпереворот», - рассказал глава России.

Путин отметил, что в одно мгновение началась поддержка этого самого переворота.

«В одну секунду началась массированная финансовая, административная, информационная, политическая поддержка переворота. Ну что это такое? Это с нами так решили разговаривать. В этих условиях, конечно, тех кто проживал в Крыму, понимая или чувствуя, все что происходит, особенно на фоне оголтелого национализма, приняли решение вернуться в Россию. И что? Мы бы их не поддержали что ли? Вот эти вещи наши партнеры должны знать, что вот таким хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться», - заключил российский президент.

Ранее во второй части фильма «Путин» глава России рассказал о ситуации при штурме здания КГБ в Дрездене.