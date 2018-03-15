Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Москва ответит на решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов абсолютно зеркально и вскоре вышлет из РФ представителей британской дипмиссии, сообщил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он назвал обвинения Лондона хамскими, голословными и абсолютно бездоказательными.

«Обязательно», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании.

Что касается сроков, Лавров их не назвал, но сказал журналистам: «Скоро».

Политический кризис в российско-британских отношениях разразился после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в начале марта 2018 года. Премьер-министр страны Тереза Мэй, ссылаясь на данные разведки Великобритании, заявила, что виновна в произошедшем Россия.

По настоянию британского правительства из Лондона вышлют 23 российских дипломатов. Кроме того, официальные лица страны будут бойкотировать ЧМ-2018. Однако это не коснется национальной сборной государства.