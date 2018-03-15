В Генпрокуратуре Украины заявили о намерении арестовать Надежду Савченко
Луценко заявил, что намерен внести постановление о задержании Савченко и ее последующем аресте.
Фото: Nazar Furyk / Globallookpress
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного депутата Надежду Савченко якобы в планировании теракта в Верховной раде и выразил намерение арестовать ее.
Вместе с тем Луценко добавил, что следствие имеет все необходимые доказательства. В связи с чем он намерен внести постановление о задержании Савченко и ее последующем аресте.
«У следствия есть доказательства того, что Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, вербовала и отдавала указания о том, чтобы провести теракт в этом зале», - цитирует слова Луценко ТАСС.
Ранее сообщалось, что на Украине подозревают Савченко в контактах с высокопоставленными офицерами, которые пообещали помочь свергнуть антинародный режим.