В Генпрокуратуре Украины заявили о намерении арестовать Надежду Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного депутата Надежду Савченко якобы в планировании теракта в Верховной раде и выразил намерение арестовать ее.

Вместе с тем Луценко добавил, что следствие имеет все необходимые доказательства. В связи с чем он намерен внести постановление о задержании Савченко и ее последующем аресте.

«У следствия есть доказательства того, что Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, вербовала и отдавала указания о том, чтобы провести теракт в этом зале», - цитирует слова Луценко ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Украине подозревают Савченко в контактах с высокопоставленными офицерами, которые пообещали помочь свергнуть антинародный режим.