Путин рассказал, как «лихачил» на «Запорожце» по Петербургу

Президент России Владимир Путин вспомнил о том, как «лихачил» на выигранном «Запорожце» по Санкт-Петербургу. Об этом глава РФ рассказал во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин».

Российский президент отметил, что не любит вспоминать об этом.

«Бывало. Да. Не буду скрывать. Бывало. Я очень сожалею об этом. И прошу это никогда никому не делать», - сообщил Путин.

Вместе с тем он рассказал, что автомобиль выиграла в лотерею его мама.

«Мама выиграла его в лотерею. Она работала нянечкой в больнице в одном из районов города на Васильевском острове, и в буфете вместо сдачи ей дали пару билетов, или один билет. Стоил он 30 копеек», - поделился Путин.

Ранее российский президент рассказал, как в 1990-е годы ложился спать с ружьем.