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Дешевые британские понты пусть оставят для себя - Коротченко резко ответил на действия Лондона

Игорь Коротченко
12:42 15.03.2018
Ультиматум в отношении России со стороны Великобритании просто неуместен и глуп
Фото: Hoch Zwei / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Ультиматумы со стороны Великобритании в отношении России неуместны и глупы. Об этом в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он напомнил о том, как Лондон уже пытался поставить ультиматум Советскому Союзу в мае 1923 года. Тогда министр иностранных дел лорд Джордж Натаниэл Керзон вручил ноту советскому правительству в связи с якобы проведением антибританской политики на Востоке и потребовал выполнить ряд условий в десятидневный срок. В СССР опровергли британский ультиматум, но в итоге государствам удалось разрешить конфликт дипломатическим путем.

«Во-первых, надо сказать, что вот эти все ультиматумы мы уже проходили. Был известный Ультиматум Керзона, и я помню, как Советская Россия на него ответила. Поэтому вот эти, извините, дешевые британские понты пусть оставят для внутреннего употребления. Ультиматум в отношении России со стороны этого островного государства просто неуместен и глуп. То, что там сейчас происходит, это истерия», - подчеркнул Коротченко.

По его мнению, отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и обвинение в случившемся в адрес России выгодно лишь Соединенным Штатам Америки. Коротченко не исключил, что в связи с «делом Скрипаля» Вашингтон попытается оказать давление на Германию, чтобы та отказалась от строительства «Северного потока-2».

«Я считаю, что это выгодно, прежде всего, США. Потому что эта ситуация со Скрипалем будет использована для массированного давления на Европу, для введения варианта санкций и принуждения Германии как минимум отказаться от строительства "Северного потока-2", а как максимум - к тому, чтобы полностью перейти на снабжение американским сжиженным газом», - предположил Коротченко.

Кроме того, эксперт не исключил, что «дело Скрипаля» в дальнейшем на Западе попытаются связать с химатаками в Восточной Гуте в Сирии.

«Здесь экономика в чистом виде. И разумеется, то, что произошло в Великобритании, однозначно синхронизируется с попыткой инициировать химатаку в Восточной Гуте, повесить всех собак в конечном счете на союзников России и на Россию. Это глобальный пазл той геополитической большой игры, которую Запад ведет против России», - заключил Коротченко.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в ТЦ Maltings в Солсбери 4 марта . Позже британская полиция нашла следы нервно-паралитического вещества

«Новичок» в ресторане, в котором обедали пострадавшие. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Она также  объявила, что Лондон в качестве ответных мер вышлет из страны 23 российских дипломатов и отзовет приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Соединенное Королевство. Также в качестве наказания России, официальные лица Великобритании не приедут на чемпионат мира по футболу-2018.

Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.

В декабре 2004 года Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой и осужден на 13 лет. После обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году он получил убежище в Великобритании.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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