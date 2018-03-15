Путин рассказал, как принимал решение о штурме захваченного театра на Дубровке

Российский президент Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин», размещенном в соцсетях, рассказал детали штурма в 2002 году театрального центра на Дубровке.

«Террористы не планировали освобождать заложников из Норд-Оста. Они планировали взять автобус с заложниками, поехать на Красную площадь и прям там расстреливать их, выбрасывая тела на улицы. С целью оказать воздействие на руководство страны. Конечно, мы этого не могли допустить», - рассказал президент.

По его словам, просто так туда заходить было крайне опасно. В зале находилось до тысячи человек.

«Ночью мне директор ФСБ позвонил, когда уже наступил срок штурма. Доложил, что газ запущен, но он не работает. Я спросил его, готова ли группа, и пойдет ли она на штурм. Он ответил: "Пойдут". Решение было мое. Здесь просто не было другого варианта. Никто, кроме меня, его принять не мог», - сказал Путин.

Он отметил, что в итоге газ подействовал и террористы, которые находились внутри помещения, оказались в таком состоянии, при котором работа штурмовой группы и снайперов стала гораздо более эффективной.

23 октября 2002 года террористы захватили московский театральный центр на Дубровке. До 26 октября они удерживали там заложников, пока не было произведен штурм.